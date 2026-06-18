Londra: rosso per Rentokil Initial
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che presenta una flessione del 2,44% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rentokil Initial, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rentokil Initial, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,265 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,377. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,214.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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