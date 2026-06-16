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Londra: calo per Rentokil Initial

Migliori e peggiori
Londra: calo per Rentokil Initial
(Teleborsa) - Sottotono il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che passa di mano con un calo dell'1,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Rentokil Initial rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 4,363 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 4,501. L'indebolimento di Rentokil Initial è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 4,308.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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