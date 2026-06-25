Milano 10:44
51.822 +0,35%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:44
10.488 +0,26%
Francoforte 10:44
24.890 +0,61%

Londra: rosso per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per RELX
Sottotono il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che passa di mano con un calo del 2,02%.
Condividi
```