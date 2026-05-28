Londra: rosso per Rentokil Initial
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che mostra un decremento del 2,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rentokil Initial, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rentokil Initial, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,453 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,579 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,411.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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