Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , che passa di mano con un calo del 2,46%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Ariston Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,87%, rispetto a +0,27% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Ariston Holding restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 3,206 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 3,32. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 3,434, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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