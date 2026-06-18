RC Auto, faro dell'Antitrust e dell'IVASS per le criticità sulla concorrenza

Dai sistemi bonus/malus alla scatola nera: l'indagine punta a fare chiarezza sugli ostacoli alla concorrenza

(Teleborsa) - L’Antitrust, in collaborazione con l'IVASS, ha avviato un’indagine conoscitiva sul settore assicurativo, per approfondire alcune possibili criticità concorrenziali nel settore RC Auto.



Considerata la natura obbligatoria della RC Auto e la diffusione degli autoveicoli, il settore presenta dimensioni di rilievo, con una raccolta premi di circa 13,5 miliardi nel 2025.



Nel corso del tempo, sia il legislatore sia il regolatore sono intervenuti più volte sulla disciplina dell’RC Auto - anche alla luce delle considerazioni espresse dall’Antitrust in diverse segnalazioni - con l’obiettivo di accrescere l’efficienza del sistema e la concorrenza tra le compagnie assicurative. Allo stato attuale, tuttavia, sembrano persistere alcune criticità che l’Autorità e IVASS ritengono opportuno approfondire nell’indagine conoscitiva.



Le due autorità intendono verificare se, alla luce del vigente quadro normativo e regolamentare, vi siano ostacoli allo sviluppo concorrenziale e se sia possibile individuare eventuali interventi correttivi. In particolare, l’indagine si concentrerà sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto. Oggetto di analisi sarà anche il ruolo dei dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell’attività del veicolo, come la scatola nera, con riguardo all’eventuale presenza di ostacoli alla mobilità dei consumatori. Inoltre, l’indagine si occuperà degli effetti che la complessità delle offerte commerciali e la politica degli sconti producono sull’efficace funzionamento degli strumenti di comparazione dei prezzi come Preventivass.



Contestualmente all’avvio dell’indagine, è stata lanciata una consultazione pubblica (Call for inputs) per acquisire i contributi di tutti i soggetti interessati alle tematiche in questione.

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