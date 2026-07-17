Milano 15:33
51.632 -1,42%
Nasdaq 15:33
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Dow Jones 15:33
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Londra 15:33
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Francoforte 15:33
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Apertura cantieri USA (MoM) in giugno

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Apertura cantieri USA (MoM) in giugno
USA, Apertura cantieri in giugno su base mensile (MoM) +19%, in aumento rispetto al precedente -15,2%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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