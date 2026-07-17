Milano 15:33
51.632 -1,42%
Nasdaq 15:33
28.424 -2,07%
Dow Jones 15:33
52.085 -0,89%
Londra 15:33
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Francoforte 15:33
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Apertura cantieri USA in giugno

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Apertura cantieri USA in giugno
USA, Apertura cantieri in giugno pari a 1,43 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 1,2 Mln unità (la previsione era 1,31 Mln unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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