USA, apertura cantieri di giugno +19%, permessi edilizi -3%

(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti a giugno dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato una incremento del 19%, attestandosi a 1,427 milioni di unità, dopo il -15,2% (rivisto da -15,4%) registrato a maggio. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri aperti a 1,31 milioni.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno invece registrato, nello stesso periodo, un decremento del 3% a 1,367 milioni di unità, dopo il -0,9% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un calo dei permessi più contenuto, ovvero fino a 1,4 milioni.





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