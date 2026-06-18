USA, Philly Fed di giugno migliora nettamente a 10,3 punti (stima 9,8 punti)

(Teleborsa) - Migliora nettamente l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia (Stati Uniti). A giugno, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) si è portato a +10,3 punti dai -0,4 di maggio. Il dato è inoltre superiore alle attese degli analisti, che indicavano un livello di 9,8 punti.



Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.



Oltre il 32% delle imprese - si legge in una nota della Fed di Philadelphia - ha segnalato aumenti, superando il 22% che ha segnalato diminuzioni; il 45% delle imprese non ha segnalato variazioni nell'attività corrente. L'indice delle spedizioni correnti è aumentato di 10 punti, raggiungendo quota 14,9, e l'indice dei nuovi ordini correnti è aumentato di 29 punti, arrivando a 27,3. Oltre il 43% delle imprese ha segnalato aumenti dei nuovi ordini (in aumento rispetto al 28% del mese precedente), il 16% ha segnalato diminuzioni (in calo rispetto al 30%) e il 41% non ha segnalato variazioni nei nuovi ordini, quest'ultimo dato relativamente invariato rispetto a maggio. L'indice delle scorte è sceso di 15 punti, attestandosi a -8,5, il valore più basso da luglio 2024.



Le imprese hanno segnalato un aumento complessivo dell'occupazione, con l'indice occupazionale che è salito di 11 punti a 7,9 a giugno, il valore più alto da gennaio. Sebbene la maggior parte delle imprese (74%) non abbia registrato variazioni nei livelli occupazionali questo mese, il 17% ha riportato aumenti, mentre il 9% ha segnalato diminuzioni. L'indice della settimana lavorativa media è sceso di 8 punti a -6,5, il primo valore negativo da febbraio.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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