Volkswagen, CEO Blume agli azionisti: chiara ambizione al 2030 sfruttando i nostri punti di forza

Si punta a un margine operativo sul fatturato compreso tra l'8 e il 10%

(Teleborsa) - Il Gruppo Volkswagen si è posto l'obiettivo di diventare la casa automobilistica più attraente al mondo entro il 2030.



"A tal fine, abbiamo delineato un piano chiaro per il futuro. Ci stiamo posizionando per essere ancora più resilienti dal punto di vista finanziario e stiamo ulteriormente migliorando la nostra preparazione per il futuro in termini di costi, struttura e tecnologia, per contrastare le influenze esterne e i crescenti rischi in un mondo che è radicalmente cambiato. Negli ultimi tre anni abbiamo dato al nostro Gruppo una struttura completamente nuova e ne abbiamo garantito la stabilità. Per questo, nel mezzo della più grande trasformazione che il nostro settore abbia mai visto, siamo in grado di agire e stiamo guidando con determinazione la trasformazione della nostra azienda verso la prossima fase. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare la sostanza, investire con uno scopo preciso e creare valore duraturo per i nostri clienti, azionisti e dipendenti. I prossimi anni saranno cruciali, e dipende da noi.”, ha detto il CEO Oliver Blume, intervenendo all'Assemblea Generale Annuale virtuale di Volkswagen.



All'assemblea Blume ha illustrato le otto aree di intervento del piano: ridurre la complessità, intensificare l'attenzione alle tecnologie, ridurre le sovraccapacità, rafforzare la responsabilità regionale, razionalizzare il portafoglio investimenti, aumentare l'eccellenza operativa, premiare le prestazioni e semplificare la gestione del Gruppo. L'attuazione decisiva delle misure mira a creare il margine di manovra necessario per investire nel futuro e generare crescita, nonché a rafforzare la solidità finanziaria.



Ambizione chiara per il 2030. Il Gruppo Volkswagen punta a un margine operativo sul fatturato compreso tra l'8 e il 10% e a un flusso di cassa netto significativamente più elevato nella Divisione Automotive, che rappresenterà oltre il 60% del risultato operativo entro il 2030. Alla base di questo obiettivo vi sono una rigorosa disciplina dei costi, una maggiore efficienza e investimenti mirati nelle tecnologie del futuro.



Allo stesso tempo, Volkswagen, si legge ancora in una nota diffusa oggi dalla casa automobilistica, sta sfruttando i propri punti di forza: marchi forti, prodotti attraenti, competenza tecnologica, sinergie ed effetti di scala globali. La trasformazione non è vista come un progetto a termine, ma piuttosto come un processo permanente volto a rafforzare costantemente la resilienza del Gruppo alle influenze e ai rischi esterni. Nonostante tutte le sfide, il Gruppo Volkswagen ritiene di essere ben posizionato per cogliere le opportunità che la trasformazione offre.



"La situazione rimane difficile. Tuttavia, dipende da noi: con i nostri marchi e prodotti forti, la nostra strategia chiara e un team in grado di realizzarla, ci attendono grandi opportunità.", ha aggiunto il CEO.







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