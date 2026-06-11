Volkswagen intende tagliare 19mila posti di lavoro entro fine 2026
(Teleborsa) - Volkswagen stima di tagliare 19.000 posti di lavoro in Germania entro la fine di quest'anno, prefissandosi l'obiettivo vincolante di eliminarne oltre 28.000 entro il 2030.
E' quanto annuncerà l'amministratore delegato Oliver Blume agli investitori durante l'assemblea generale annuale della società il 18 giugno, aggiungendo che l'azienda ha ridotto i costi di produzione nei suoi stabilimenti tedeschi di oltre il 20% entro il 2025.
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