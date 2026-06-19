Milano 9:55
53.020 +0,63%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:55
10.413 +0,13%
25.141 +0,46%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,18%.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53.085, mentre il supporto più immediato si intravede a 51.894. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54.276.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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