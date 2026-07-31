Aedes si aggiudica all'asta il Centro Commerciale Vallescrivia per 1,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Aedes (già Restart), società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha reso noto che si è conclusa, con esito positivo, la procedura di asta a cui ha partecipato - come unica offerente - la controllata Immobiliare Savoia, relativa al complesso di beni immobili commerciali e relativo ramo d'azienda denominati "Centro Commerciale Vallescrivia", sito in Savignone (GE), località Isorelle. Il Centro Commerciale ha una metratura di 9,3 mila mq circa (inclusi 3 mila mq circa adibiti ad autorimessa) e ha attualmente un tasso di occupazione del 50% con ricavi annui da locazione per 220 mila euro circa. L'asset è stato aggiudicato per un corrispettivo pari a 1,5 milioni di euro.



L'investimento complessivo di Immobiliare Savoia è stimato in 2 milioni di euro circa, di cui 1,5 milioni di euro per l'aggiudicazione e 500 mila euro circa per futuri interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione propedeutici al corretto funzionamento della struttura e alla commercializzazione gli spazi attualmente sfitti (pari a 3,15 mila mq circa). Dall'operazione si stimano ricavi da locazione in capo alla controllata per 400 mila euro annui. L'operazione è stata realizzata dal Gruppo Aedes mediante l'utilizzo di mezzi propri



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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