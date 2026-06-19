ATON Green Storage, pubblicata l’istanza di applicazione delle misure protettive

(Teleborsa) - ATON Green Storage , facendo seguito a quanto comunicato tra il 15 e il 18 giugno scorsi, rende noto che, nell’ambito del percorso di risanamento, avviato presso la CCIAA di Rimini, è stata pubblicata nel Registro delle Imprese l’istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII.



La società informerà tempestivamente il mercato in merito agli eventuali sviluppi rilevanti della procedura ai sensi della normativa applicabile.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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