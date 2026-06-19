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BCE, attivi totali banche UE salgono a 33.500 miliardi di euro a fine 2025

NPL ratio stabile all'1,97%, CET1 al 16,42%.

Banche, Finanza
BCE, attivi totali banche UE salgono a 33.500 miliardi di euro a fine 2025
(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea ha pubblicato i dati bancari consolidati a fine dicembre 2025. Gli attivi totali aggregati degli istituti di credito con sede nell'UE sono cresciuti dell'1,6%, passando da 32.970 miliardi di euro a dicembre 2024 a 33.500 miliardi a dicembre 2025. Nello stesso periodo, il rapporto aggregato tra crediti deteriorati (NPL) e impieghi è rimasto stabile all'1,97%.

Il rendimento del capitale proprio (ROE) aggregato delle banche UE si è attestato al 9,3% a dicembre 2025, mentre il Common Equity Tier 1 ratio, principale indicatore di solidità patrimoniale, è risultato pari al 16,42%.

I dati coprono 332 gruppi bancari e 2.292 istituti di credito indipendenti, comprese le filiali e controllate di banche non UE operanti nell'Unione, rappresentando quasi il 100% del bilancio complessivo del settore bancario europeo.
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