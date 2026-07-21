Venture capital in Italia: 813 milioni investiti in 145 round nel primo semestre 2026

Osservatorio Trimestrale Growth Capital-Italian Tech Alliance: ecosistema in fase di maturazione.

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 gli investimenti in startup e imprese innovative in Italia hanno raggiunto 813 milioni di euro distribuiti in 145 round, confermando un solido avvio d'anno. Secondo l'Osservatorio Trimestrale sul Venture Capital in Italia realizzato da Growth Capital in collaborazione con Italian Tech Alliance, al netto dei mega round il secondo trimestre è stato il secondo migliore di sempre, con media e mediana in crescita, segnale di un ecosistema in fase di maturazione. Nel secondo trimestre il numero di round è salito rispetto al primo (76 contro 69), mentre l'ammontare investito è leggermente calato (402 milioni contro 411).



A livello europeo, il primo semestre ha registrato 5.330 round per una raccolta complessiva di 44 miliardi di euro, con l'AI che traina il mercato al 60% dei capitali investiti. I mega round, pur rappresentando solo l'1,3% delle operazioni, hanno concentrato il 64% del capitale raccolto, portando il semestre al livello più alto dal 2022. Il Regno Unito si conferma primo hub europeo con 20 miliardi raccolti (46% degli investimenti continentali), superando da solo Francia, Germania, Svezia e Svizzera messe insieme.



In Italia, le fasi Pre-seed e Seed restano il cuore dell'ecosistema per numero di operazioni (59% dei round), ma sono le operazioni più mature a trainare il capitale investito: Serie A (276 milioni) e Serie B+ (274 milioni) concentrano il 68% degli investimenti pur rappresentando solo il 21% delle transazioni. Il software, incluso il comparto AI e Machine Learning, si conferma il settore più dinamico con il 25% dei round, seguito da Smart City e FinTech per capitale raccolto. Tra i principali deal del trimestre: WeRoad (50 milioni Serie C), Smartness (47 milioni Serie B) e Lexroom (43 milioni Serie B).



"Il secondo trimestre del 2026 è fortemente caratterizzato da due dinamiche: emerge una nuova generazione di storie di successo, a partire dalla quotazione di Bending Spoons al Nasdaq, ma continua a pesare la 'timidezza' della politica su dossier strategici come l'incentivo fiscale per gli investimenti in startup", ha dichiarato Francesco Cerruti, Direttore Generale di Italian Tech Alliance. Per Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital, "il vero motore è l'AI". "Una crescita del Venture Capital in Europa ci fa guardare con ottimismo al secondo semestre", ha aggiunto

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