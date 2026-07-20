Intesa Sanpaolo miglior Investment Bank in Italia agli Euromoney Awards 2026

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, è stata premiata come migliore Investment Bank in Italia in occasione degli Euromoney Awards for Excellence 2026, che si sono tenuti a Londra nei giorni scorsi. Il riconoscimento conferma il ruolo di riferimento della Divisione IMI CIB nel panorama dell'investment banking italiano e valorizza un modello di business capace di coniugare competenze specialistiche, innovazione, presenza internazionale e supporto al tessuto imprenditoriale. La Divisione continua infatti ad affiancare aziende, clienti istituzionali e settore pubblico, offrendo soluzioni integrate a supporto dei processi di crescita, trasformazione e sviluppo sui mercati nazionali e internazionali.



Il premio assegnato da Euromoney testimonia la capacità di IMI CIB di creare valore per i clienti, consolidando nel tempo una posizione di leadership nell'investment banking grazie a un'offerta completa di servizi di advisory, capital markets, finanziamenti strutturati, transaction banking e soluzioni dedicate ai processi di crescita e internazionalizzazione. Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Essere riconosciuti da Euromoney come migliore Investment Bank in Italia è un importante attestato della fiducia che il mercato ripone nella nostra Divisione e nel lavoro delle nostre persone. In un contesto che richiede visione, rapidità e capacità di accompagnare il cambiamento, continueremo a sostenere le aziende italiane e le tante eccellenze del nostro Paese, mettendo a disposizione competenze specialistiche, un network internazionale e soluzioni su misura per supportarne i piani di investimento, innovazione e crescita. Il nostro obiettivo resta quello di essere un partner affidabile e di lungo periodo per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano".



Gli Euromoney Awards for Excellence, istituiti nel 1992, rappresentano uno dei più autorevoli riconoscimenti a livello internazionale per il settore bancario e finanziario. Ogni anno premiano gli operatori che si distinguono per qualità del servizio, capacità di innovazione, risultati conseguiti, crescita e valore generato per clienti e stakeholder nei rispettivi mercati di riferimento.



Una leadership riconosciuta a livello internazionale

Il riconoscimento conferito da Euromoney si inserisce in un percorso di eccellenza che vede la Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo distinguersi con continuità tra i principali operatori dell'investment banking a livello internazionale. Già nel 2024, la Divisione era stata premiata da Euromoney come "Italy's Best Investment Bank" e "Italy's Best Bank for Corporates", a testimonianza della qualità dell'offerta e del ruolo di partner strategico per il sistema produttivo. Nel marzo 2026, inoltre, Global Finance ha riconosciuto la Divisione come "Best Investment Bank in Italy" per il sesto anno consecutivo.



I riconoscimenti ottenuti negli anni confermano la solidità del modello di business della Divisione IMI CIB e la sua capacità di sostenere la crescita e la competitività delle imprese, contribuendo allo sviluppo dell'economia italiana e al rafforzamento della presenza del Gruppo sui mercati internazionali. Premiate anche le banche della Divisione International Banks Gli Euromoney Awards for Excellence 2026 hanno premiato anche diverse banche del Gruppo appartenenti alla Divisione International Banks, guidata da Paola Papanicolaou. In particolare, PBZ (Privredna banka Zagreb) ha ricevuto i riconoscimenti di "Croatia's Best Retail Bank" e "Croatia's Best Bank for ESG"; Banca Intesa Beograd è stata nominata "Serbia's Best Bank"; AlexBank ha ottenuto il premio "Egypt's Best Retail Bank"; mentre CIB Bank è stata riconosciuta come "Hungary's Best for Mortgages/Home Loans". Questi riconoscimenti rafforzano ulteriormente il posizionamento di Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, tra i principali gruppi bancari internazionali e confermano il valore delle diverse aree di business del Gruppo, riconoscendone la capacità di rispondere efficacemente alle esigenze di famiglie e imprese, promuovendo al contempo innovazione, competitività e sviluppo sostenibile.

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