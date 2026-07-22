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The Italian Sea Group, il consigliere Smeriglio rinuncia alla carica, assemblea l'11 settembre su bilancio e nuovo cda

Finanza
The Italian Sea Group, il consigliere Smeriglio rinuncia alla carica, assemblea l'11 settembre su bilancio e nuovo cda
(Teleborsa) - The Italian Sea Group comunica che il consigliere di amministrazione Pietro Smeriglio, esecutivo e non indipendente, ha rassegnato la propria rinuncia irrevocabile alla carica, con efficacia immediata.

Tale rinuncia, unitamente a quelle trasmesse il 20 luglio scorso dal presidente e amministratore delegato Giovanni Costantino e dal consigliere Gianmaria Costantino, ha confermato la cessazione dell'intero consiglio di amministrazione.

Con riguardo agli eventuali altri rapporti intrattenuti con la società, il consigliere Smeriglio continuerà nel proprio rapporto di consulenza e, in merito alle motivazioni della rinuncia, ha dichiarato che, seppur formalizzata ieri, la stessa è stata maturata contestualmente alle rinunce degli amministratori Giovanni Costantino e Gianmaria Costantino che, come lo stesso Smeriglio, sono espressione del socio di controllo.

L'assemblea dei soci è convocata per l'11 settembre prossimo, chiamare ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e nominare il nuovo consiglio nonché il nuovo organo di controllo.
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