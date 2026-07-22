The Italian Sea Group, il consigliere Smeriglio rinuncia alla carica, assemblea l'11 settembre su bilancio e nuovo cda

(Teleborsa) - The Italian Sea Group
comunica che il consigliere di amministrazione Pietro Smeriglio
, esecutivo e non indipendente, ha rassegnato la propria rinuncia irrevocabile alla carica
, con efficacia immediata.
Tale rinuncia, unitamente a quelle trasmesse il 20 luglio scorso
dal presidente e amministratore delegato Giovanni Costantino e dal consigliere Gianmaria Costantino, ha confermato la cessazione dell'intero consiglio di amministrazione
.
Con riguardo agli eventuali altri rapporti intrattenuti con la società, il consigliere Smeriglio continuerà nel proprio rapporto di consulenza e, in merito alle motivazioni della rinuncia
, ha dichiarato che, seppur formalizzata ieri, la stessa è stata maturata contestualmente alle rinunce degli amministratori Giovanni Costantino e Gianmaria Costantino
che, come lo stesso Smeriglio, sono espressione del socio di controllo.L'assemblea dei soci
è convocata per l'11 settembre
prossimo, chiamare ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e nominare il nuovo consiglio nonché il nuovo organo di controllo.