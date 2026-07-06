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Eurozona, vendite al dettaglio di maggio accelerano a +0,2% su mese e +1,6% annuo

Macroeconomia
Eurozona, vendite al dettaglio di maggio accelerano a +0,2% su mese e +1,6% annuo
(Teleborsa) - In aumento oltre le attese le vendite al dettaglio dell'Eurozona di maggio. Secondo l'Eurostat, su base mensile, le vendite registrano, come previsto, una variazione positiva dello 0,2% dopo il -0,3% del mese precedente (dato rivisto da -0,4%).

Le vendite su base annua sono salite dell'1,6%, leggermente al di sopra del consensus (+1,5%) e in accelerazione rispetto al +0,9% del mese precedente (rivisto da +1%).

Nell'Europa dei 27 le vendite sono salite dello 0,5% su base mensile e dell'1,9% su base annua.
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