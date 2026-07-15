Rocket Sharing, ok dell'assemblea a bilancio 2025 e destinazione del risultato

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Rocket Sharing Company ha approvato il bilancio 2025, prendendo inoltre visione del bilancio consolidato e deliberando di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio pari a 750.880 euro.



Si ricorda che i principali risultati consolidati hanno evidenziato ricavi delle vendite pari a 7,2 milioni, +61% vs 4,5 milioni nel 2024, un valore della produzione a 8,0 milioni, +58%, un EBITDA di 1,4 milioni, in forte miglioramento da 0,02 milioni nel 2024, un EBIT a 0,4 milioni, in miglioramento da -0,8 milioni nel 2024, e un risultato netto a -0,1 milioni, rispetto a -1,5 milioni nel 2024. Dal lato patrimoniale, l'indebitamento finanziario netto si è attestato a 2,2 milioni, in linea al 31 dicembre 2024.

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