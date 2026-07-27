Saipem, Eni nuovi contratti da Eni in Costa d’Avorio e Italia per circa 800 milioni di euro

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti, uno offshore in Costa d’Avorio e uno onshore in Italia, per un valore complessivo di circa 800 milioni di euro.



Il primo contratto, assegnato da Eni Côte d’Ivoire (società controllata da Eni ) e dai suoi partner, riguarda il progetto Baleine Phase 3, terza fase di sviluppo del giacimento oil & gas Baleine, situato al largo della Costa d’Avorio a profondità fino a 1.300 metri.



Le attività affidate a Saipem comprendono l’ingegneria, la fabbricazione, il trasporto e l’installazione di circa 50 km di condotte rigide e delle relative strutture sottomarine. Il progetto include inoltre il trasporto e l’installazione di riser flessibili, jumper flessibili, sistemi di produzione sottomarini e di una flowline flessibile per l’esportazione del gas lunga 3 km, nonché di 22 km di ombelicali sottomarini. Le attività avranno una durata stimata di circa tre anni.



Il secondo contratto, aggiudicato da Enilive, società di Eni attiva nella produzione di biocarburanti, di biometano e nella commercializzazione e distribuzione di tutti i vettori energetici per la mobilità, riguarda le attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) di una nuova unità di deossigenazione nella bioraffineria Enilive di Venezia, a Porto Marghera.



La nuova unità, progettata per trattare 70 tonnellate all’ora di materie biogeniche, contribuirà ad aumentare la capacità produttiva di biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Questa nuova aggiudicazione si inserisce nel più ampio accordo di collaborazione tra Eni e Saipem nel campo della bioraffinazione e fa seguito al contratto assegnato per le attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) per la produzione di biojet nella bioraffineria di Venezia, annunciato nel giugno 2025.

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