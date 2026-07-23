UniCredit, Orcel: acquisizione completa di Commerzbank potrebbe avvenire nel quarto trimestre

(Teleborsa) - UniCredit
punta ad acquisire Commerzbank
nel quarto trimestre. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della banca italiana, Andrea Orcel, in un'intervista a CNBC.
Il Ceo ha affermato che l'istituto di credito è soddisfatta della propria posizione in Commerzbank, essendo ormai vicina al pieno controllo
della banca tedesca, avendo aumentato la propria quota al 48%.
Orcel ha aggiunto che la banca italiana sta operando a pieno regime, avendo rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno
dopo aver pubblicato
giovedì i migliori risultati di sempre
per il secondo trimestre e il primo semestre.
L'acquisizione di Commerzbank potrebbe avvenire "potenzialmente" nel quarto trimestre, "forse anche più tardi", ha dichiarato Orcel a CNBC.
"Quello sarebbe il momento in cui entreremo in gioco", ha affermato l'amministratore delegato, aggiungendo che non aspetteranno
l'assemblea generale degli azionisti di maggio.
Il manager ha inoltre affermato che le due banche rimangono "molto diverse"
, aggiungendo che è necessario un certo grado di allineamento
prima che una fusione completa possa concretizzarsi.
UniCredit ha dichiarato che l'accordo con Commerzbank si è evoluto da "un interessante investimento finanziario" a "un'operazione strategica
di sostanziale creazione di valore industriale".