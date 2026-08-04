UniCredit, Bloomberg: ok Bafin a superare 30% di Commerzbank. Ora decisione BCE

(Teleborsa) - L'autorità di vigilanza finanziaria tedesca, la BaFin, ha autorizzato UniCredit a procedere con la richiesta di acquisizione di una quota di controllo in Commerzbank . Lo scrive Bloomberg.



A fine luglio, la BaFin ha verificato la completezza della richiesta di UniCredit per detenere oltre il 30% di Commerzbank, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della vicenda. L'autorità di vigilanza ha quindi deferito la questione alla BCE per una valutazione formale e una decisione definitiva.



La BCE dovrebbe completare la sua valutazione entro 60 giorni lavorativi. L'autorità di vigilanza può teoricamente richiedere ulteriori informazioni, il che estenderebbe la revisione di un massimo di 20 giorni lavorativi. Il periodo di 60 giorni lavorativi, iniziato a fine luglio, si concluderebbe quindi nel mese di ottobre.



UniCredit è ancora in attesa delle approvazioni delle autorità antitrust dell'Unione europea, della Federal Reserve statunitense e dell'autorità di vigilanza polacca competente, ricorda Bloomberg, poichè Commerzbank opera negli Stati Uniti e possiede mBank in Polonia.

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