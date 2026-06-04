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Terna, rinnovo del programma EMTN e incremento dell'ammontare massimo a 6 miliardi

Finanza
Terna, rinnovo del programma EMTN e incremento dell'ammontare massimo a 6 miliardi
(Teleborsa) - Terna ha rinnovato in data odierna il proprio programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), autorizzato dalla CONSOB e quotato presso il Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana, incrementandone l’importo massimo complessivo da 4 a 6 miliardi di euro.

Il Programma EMTN - si legge in una nota - ha ricevuto da parte delle agenzie di rating la seguente valutazione: “A-/A-2” da parte di S&P e “(P) Baa1 /(P) P-2” da parte di Moody’s.

Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Arrangers del Programma.
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