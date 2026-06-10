ERock debutta sul NYSE dopo raccolta da 600 milioni di dollari
(Teleborsa) - ERock, azienda statunitense attiva nel settore delle soluzioni energetiche affidabili e su larga scala per la gestione dell'energia in loco, si appresta a debuttare oggi sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "EROC" dopo aver raccolto 600 milioni di dollari in un'offerta pubblica iniziale (IPO) di 27.906.977 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di 21,50 dollari per azione. La società ha inoltre concesso agli underwriters un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 4.186.046 azioni ordinarie di Classe A.
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