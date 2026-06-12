Iniziative Bresciane, ok del Cda a progetti di fusione per incorporazione di Adda Energi e Appennino Energia

(Teleborsa) - Il Cda di Iniziative Bresciane (INBRE) ha approvato i progetti di fusione per incorporazione, rispettivamente, di Adda Energi e Appennino Energia nella Società. I Progetti di Fusione sono stati altresì approvati dai rispettivi organi amministrativi delle Società incorporande.



Le operazioni di fusione consentiranno di implementare un programma di razionalizzazione della struttura societaria del gruppo con l’obiettivo di accorpare in un’unica società le centrali per la produzione di energia elettrica attualmente gestite dalle società partecipanti alla fusione.



Le Società Incorporande sono – e saranno alla data di perfezionamento dei rispettivi atti di fusione – direttamente e interamente possedute da INBRE e, pertanto, si applica per entrambe la procedura di fusione semplificata. Le operazioni di fusione saranno sottoposte all’approvazione dell’organo amministrativo di INBRE e dell’assemblea delle Società Incorporande.

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