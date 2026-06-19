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Italgas, Dell'Orco: "Nord Est area di grande interesse, al lavoro per vincere gara su Vicenza 2"

Finanza
Italgas, Dell'Orco: "Nord Est area di grande interesse, al lavoro per vincere gara su Vicenza 2"
(Teleborsa) - "Il Nord Est è un'area geografica di grande interesse per noi, una presenza importante e un'area su cui siamo investendo molto: 200 milioni di euro solo quest'anno".

A dichiararlo è stato Pier Lorenzo Dell'Orco, AD di Italgas Reti, in occasione dell'inaugurazione odierna dell'impianto di Digital Reverse Flow a Gazzo Veronese (VR). Quella del Nord Est, ha evidenziato, "è un'area dove c'è anche un certo fermento a livello di assegnazione di concessioni gas. Ci ha visto vittoriosi sulla gara di Belluno qualche anno fa e ora ci metteremo sulla gara di Vicenza 2, quindi Bassano del Grappa e l'alto piano di Asiago: parteciperemo per vincere", ha aggiunto.
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