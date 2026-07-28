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Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-1,11%), movimento in ribasso per Italgas

Finanza, Indici settoriali
Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-1,11%), movimento in ribasso per Italgas
(Teleborsa) - Scambi negativi per il comparto utility in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 53.881,7, in diminuzione di 604,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities termina gli scambi in tono negativo a 591, dopo aver avviato la seduta a 597.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione del comparto utility, andamento negativo per Italgas, con una flessione del 3,11%.

Ribasso composto e controllato per Hera, che archivia la sessione in flessione dell'1,64% sui valori precedenti.

Tra le mid-cap italiane, composto ribasso per ERG, in flessione del 2,33% sui valori precedenti.

Chiusura negativa per Ascopiave, con un ribasso dell'1,53%.

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