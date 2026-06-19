Londra: movimento negativo per Fresnillo

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale dell'argento , in flessione del 3,24% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche complessive di Fresnillo evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 29,86 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 30,69. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 29,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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