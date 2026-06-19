Londra: movimento negativo per Fresnillo
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale dell'argento, in flessione del 3,24% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche complessive di Fresnillo evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 29,86 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 30,69. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 29,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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