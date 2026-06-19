Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica francese, in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.
Il movimento di Renault, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di breve periodo di Renault evidenzia un declino dei corsi verso area 27,26 Euro con prima area di resistenza vista a 27,95. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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