Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica francese , in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.



Il movimento di Renault , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di Renault evidenzia un declino dei corsi verso area 27,26 Euro con prima area di resistenza vista a 27,95. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```