Parigi: andamento negativo per Renault

(Teleborsa) - Rosso per la casa automobilistica francese , che sta segnando un calo del 2,10%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Renault mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,98%, rispetto a +0,81% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di medio periodo di Renault rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 29,28 Euro, mentre i supporti sono stimati a 28,81. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 29,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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