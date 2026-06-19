RFI (Gruppo FS): progetto Mobiland vince SAG Award a San Diego

(Teleborsa) - Uso innovativo del software di mappatura e analisi applicato alle stazioni ferroviarie, nonché leadership nell’utilizzo del GIS (Geographic Information System) nel settore dei trasporti: sono queste alcune delle motivazioni del riconoscimento internazionale SAG (special Achievement in Gis) Award assegnato a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per MobiLAND, la piattaforma di location intelligente che gestisce i dati, inclusi quelli provenienti da celle telefoniche e GPS, di oltre 2.000 stazioni sul territorio.



Un ulteriore passo in avanti nella digitalizzazione e innovazione dell’infrastruttura ferroviaria, che permette nuove forme di monitoraggio e progettazione dei servizi, migliorando l'accessibilità e la connettività delle stazioni con le zone circostanti e offrendo ai viaggiatori servizi migliori e più aderenti alle proprie esigenze.







Ad assegnare il premio a San Diego l’azienda Esri, leader mondiale nella fornitura di software per la mappatura e l’analisi spaziale dei dati, che ha visto in MobiLAND un progetto complesso nel segno della rivoluzione digitale, con particolare focus sull’implementazione del Digital-Twin delle stazioni ferroviarie.



Con lo sviluppo del Digital-Twin sarà più facile, infatti, individuare e valorizzare gli spazi commerciali ed effettuare operazioni di controllo, manutenzione e pulizia dei fabbricati delle stazioni dedicati ai viaggiatori. La piattaforma contribuirà, inoltre, alla definizione delle strategie di RFI, facilitando la mappatura georiferita del territorio e l'analisi geospaziale per attrarre investimenti e sviluppare nuove opportunità.







È in fase di completamento la raccolta e la verifica delle informazioni con la digitalizzazione di circa 1.800 stazioni, una base informativa fondamentale che cambierà il modo di pianificare lo sviluppo delle stazioni e dei servizi in esse contenute, a partire da quelli dedicati alle persone a ridotta mobilità.

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