ISCC Fintech, Diego Paulet sostituisce Gianluca Marzinotto in CdA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ISCC Fintech , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nell'acquisto e gestione di portafogli di crediti non performing, ha preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere di Gianluca Marzinotto e ha deliberato la nomina per cooptazione del generale Diego Paulet quale consigliere non esecutivo con la qualifica di amministratore indipendente.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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