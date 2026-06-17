Euronics Italia, fatturato 2025 di 250 milioni di euro. Diego Crisafulli nuovo presidente

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Euronics Italia ha approvato il bilancio 2025, chiuso con un fatturato di oltre 250 milioni di euro e un utile ante imposte superiore ai 330 mila euro. Il fatturato complessivo al pubblico delle imprese socie ha superato 2 miliardi di euro (al netto IVA), confermando la solidità del modello Euronics e il ruolo del Gruppo tra i principali operatori italiani nel mercato dei technical goods, con una quota che sfiora il 24%.



Nel corso del 2025 Euronics ha ulteriormente rafforzato la propria presenza sul territorio attraverso l'apertura di 16 nuovi punti vendita tra diretti e affiliati. A oggi, Euronics conta oltre 7.200 collaboratori attivi nei 258 punti vendita diretti ad insegna Euronics, Comet e SME e nei 164 punti vendita affiliati, per una rete totale del Gruppo di 423 store.



"Il 2025 ha rappresentato per Euronics un anno di consolidamento e rafforzamento del proprio posizionamento sul mercato - ha dichiarato Massimiliano Iovino, Direttore Generale di Euronics Italia - I risultati raggiunti confermano la solidità di un modello fondato sulla vicinanza al cliente, sulla competenza della rete e sulla capacità di evolvere interpretando rapidamente i cambiamenti del mercato e dei consumi. In uno scenario in continua trasformazione, abbiamo continuato a investire nello sviluppo dei servizi, nell'innovazione omnicanale e nella qualità della relazione con le persone, con l'obiettivo di rendere la tecnologia sempre più accessibile, concreta e vicina alla vita quotidiana dei clienti".



L'assemblea ha inoltre nominato il nuovo CdA e il nuovo presidente Diego Crisafulli, affiancato dai Vicepresidenti Elena Vipiana e Raffaele La Torre. "Il Gruppo Euronics è una realtà solida, radicata nei territori e vicina ai clienti, valori che da sempre rappresentano le fondamenta su cui continuare a costruire il futuro - ha detto il nuovo presidente Diego Crisafulli - L'obiettivo sarà quello di proseguire nel percorso di crescita e innovazione dell'insegna, rafforzando ulteriormente la relazione con il cliente e valorizzando il contributo della nostra rete imprenditoriale, che resta il vero punto di forza del Gruppo".

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