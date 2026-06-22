AcomeA lancia fondo "AcomeA Officina Italia" su PMI italiane nell'ambito del FNSI

(Teleborsa) - AcomeA SGR ha annunciato il lancio di AcomeA Officina Italia, Fondo di Investimento Alternativo (FIA) chiuso e riservato di diritto italiano, dedicato all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese italiane quotate e in fase di quotazione. Il fondo, qualificato come PIR alternativo e riservato a investitori professionali, si inserisce nell'ambito dell'iniziativa del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), comparto del Patrimonio Rilancio promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, con l'obiettivo di sostenere il rafforzamento del mercato dei capitali italiano, favorire l'accesso e contribuire a un mercato più liquido per le small e mid-cap.



AcomeA Officina Italia si focalizza su società a piccola e media capitalizzazione, con particolare attenzione al segmento al di sotto dei 600 milioni di euro di capitalizzazione, che rappresenta una componente rilevante del tessuto produttivo nazionale, ma che negli ultimi anni ha registrato un significativo disallineamento tra valore fondamentale e prezzi di mercato. Il fondo adotta un approccio attivo e selettivo, basato su ricerca fondamentale proprietaria e su un dialogo continuativo con imprenditori e management, con l'obiettivo di individuare valore non ancora espresso dal mercato e accompagnare le imprese in percorsi di crescita nel medio-lungo periodo.



Il fondo prevede una dotazione minima di circa 71 milioni di euro, con possibilità di crescita attraverso la raccolta di capitali sul mercato. Il Fondo Nazionale Strategico Indiretto potrà sottoscrivere un importo compreso tra 35 e 50 milioni di euro, nel rispetto del limite massimo del 49% del totale raccolto al primo closing. La durata del fondo è prevista fino al 2032. Autorizzato dalle Autorità di Vigilanza, il Fondo è in fase di commercializzazione.



"Il lancio di AcomeA Officina Italia si inserisce in un'iniziativa strategica per il rafforzamento del mercato dei capitali italiano - ha commentato Matteo Serio, Partner e Direttore Commerciale di AcomeA SGR - Il segmento delle PMI quotate presenta oggi un significativo disallineamento tra fondamentali e valutazioni, in larga parte riconducibile a fattori tecnici e di struttura del mercato. In questo contesto, un approccio di investimento paziente e altamente specializzato consente di intercettare opportunità di valore e di contribuire, al contempo, a un processo più efficiente di allocazione del capitale a supporto della crescita delle imprese".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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