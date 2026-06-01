Officina Stellare, perfezionata la fusione di Global Aerospace Technologies Group

(Teleborsa) - Officina Stellare , società vicentina quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e attiva nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, facendo seguito a quanto comunicato in data 20 maggio 2026, ha reso noto che lunedì 1 giugno si è perfezionata la fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group in Officina Stellare.



Per effetto della Fusione e, più precisamente, dell’esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea degli azionisti di OS in data 23 febbraio 2026 a servizio del rapporto di cambio, il capitale sociale di OS è variato in aumento per Euro 1.134.048,8, mediante emissione di 11.340.488 azioni ordinarie OS, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni OS in circolazione alla data di emissione, codice ISIN IT0005374035.

Condividi

```