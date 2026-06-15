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Leonardo, Avincis ordina 15 elicotteri per missioni di soccorso

Difesa, Finanza
Leonardo, Avincis ordina 15 elicotteri per missioni di soccorso
(Teleborsa) - Avincis - realtà attiva nella fornitura di servizi aerei d’emergenza - ha annunciato ordini per 15 elicotteri di Leonardo.

Gli ordini - si legge in una nota - comprendono 10 AW169 e 5 AW139, con consegne attese nel periodo 2028-2031, a sostegno sia di clienti esistenti sia dell’ingresso in nuovi mercati in Europa. La commessa si inserisce nell’ambito del programma di Avincis di ammodernamento e potenziamento della propria flotta elicotteristica e in linea con la sua strategia di crescita di lungo periodo nel campo del soccorso e del trasporto offshore a supporto dell’industria energetica,

Tre dei dieci AW169 saranno rischierati in Svezia in configurazione eliambulanza, per operare nelle regioni di Uppsala e Västra Götalandsregionen nell’ambito di un contratto decennale assegnato ad Avincis dalle Autorità locali.
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