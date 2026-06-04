Officina Stellare, insediato il nuovo CDA, Franzoni nominato amministratore delegato

(Teleborsa) - Officina Stellare , società vicentina attiva nella progettazione e produzione di tecnologie mission-critical nei settori dello Spazio, dell’Aeronautica, dei Sistemi di Difesa, del Navale e della Cybersecurity, rende noto che oggi si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 maggio scorso, nell’ambito dell’operazione di integrazione strategica tra Global Aerospace Technologies Group e la Società.



La riunione - si legge in una nota - si è svolta sotto la Presidenza di Giovanni dal Lago, nominato nella carica di Presidente nella medesima detta Assemblea, in continuità con il precedente assetto di governance di OS.



Il Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare ha nominato Alessandro Franzoni quale Amministratore Delegato della Società, attribuendo allo stesso i relativi poteri e le deleghe operative.



Il Consiglio di Amministrazione ha anche provveduto alla nomina dell’Ambasciatore Pasquale Quito Terracciano quale Vice-Presidente della Società.



Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, infine, accertato (i) in capo a tutti i Consiglieri, il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore, e (ii) in capo alle Consigliere Mara Vanzetta, Silvia Paola Bassani ed Elena Biffi, la sussistenza dei requisiti di indipendenza.

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