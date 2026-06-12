Cube Labs, CdA esercita delega AuCap da 4 milioni di euro per cogliere opportunità FNSI

(Teleborsa) - Il CdA di Cube Labs , venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro e a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo pari a massimi 3.999.998,40 euro mediante emissione di nuove azioni da offrirsi in sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali, commerciali e/o finanziari interessati ad apportare risorse finanziarie, consentendo in tal modo di cogliere eventuali opportunità di investimento che dovessero maturare anche nell'ambito dell'intervento del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), il cosiddetto "fondo dei fondi" promosso da MEF e CDP.



L'AuCap sarà eseguito mediante emissione di massime 1.666.666 azioni ordinarie Cube Labs di nuova emissione. Il prezzo di sottoscrizione unitario sarà pari a 2,40 euro.



L'operazione è finalizzata a reperire sul mercato nuove risorse finanziarie e così rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società, a sostegno del capitale circolante di Cube Labs e dei piani di sviluppo delle proprie controllate e partecipate.

Condividi

```