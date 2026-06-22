Arca Fondi lancia bond con cedole periodiche esenti da tassazione per investire nelle PMI italiane

(Teleborsa) - Arca Fondi SGR porta al mercato il primo fondo obbligazionario flessibile a scadenza con cedole periodiche esenti da tassazione. Il fondo Arca Bond Target Plus 2031 V, in collocamento fino al 30 giugno 2026, è ideato per offrire agli investitori l'opportunità di sostenere l'economia reale del Paese attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, che si qualificano per i benefici fiscali previsti dalla normativa PIR. Tale connotazione, unitamente alla struttura di prodotto ideata da Arca Fondi SGR, rende possibile il pagamento di coupon semestrali che non prevedono l'applicazione di tasse.



Gestito con uno stile Total Return, Arca Bond Target Plus 2031 V investe principalmente in obbligazioni corporate di emittenti italiani, combinando titoli Investment Grade e High Yield, con l'obiettivo di ottimizzare il rendimento lungo l'orizzonte temporale di riferimento. Fino al 30% del portafoglio può essere investito in obbligazioni governative europee o corporate non italiane (denominate in euro, dollari e sterline).



Il fondo distribuisce una cedola semestrale, con l'obiettivo di generare un rendimento positivo sull'orizzonte dei 5 anni. Per le classi PIR P e PIR R, conformi alla normativa PIR, la cedola è interamente esente da tassazione se l'investimento è mantenuto per almeno cinque anni, offrendo così un rendimento netto competitivo rispetto ai titoli di Stato. La piena conformità ai PIR consente inoltre, entro i limiti previsti (40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi), l'esenzione totale da imposte sulle plusvalenze e di successione. È disponibile anche una classe X per gli investitori non eleggibili o per importi eccedenti i massimali.



"Con Arca Bond Target Plus 2031 V vogliamo offrire ai risparmiatori una soluzione capace di coniugare tre esigenze oggi particolarmente rilevanti: la ricerca di flussi cedolari periodici, l'efficienza fiscale e il sostegno concreto al sistema produttivo italiano - ha dichiarato Riccardo Ceretti, Responsabile della Direzione Innovazione, Dati e Sviluppo Prodotti di Arca Fondi SGR - Arca Bond Target Plus 2031 V è il primo fondo obbligazionario flessibile a scadenza con cedole semestrali interamente esenti da tassazione: un'innovazione per il mercato italiano, che mette a disposizione degli investitori uno strumento efficiente per investire nelle eccellenze del nostro Paese".

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