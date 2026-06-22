Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:05
30.269 -0,45%
Dow Jones 19:05
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 giugno

Controllato progresso per il derivato italiano, che chiude in salita dello 0,33%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53.375, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52.235. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54.515.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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