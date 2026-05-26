Assimoco sale al 70% in BCC Assicurazioni e prolunga partnership con BCC Iccrea fino al 2038

(Teleborsa) - Il Gruppo Assimoco ha acquisito un'ulteriore quota del 19% del capitale di BCC Assicurazioni, portando la propria partecipazione complessiva al 70%. L'operazione consolida il percorso avviato nell'aprile 2024, quando Assimoco aveva rilevato il 51% della compagnia dedicata ai prodotti di protezione rami danni per le Banche di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea. Contestualmente, l'accordo distributivo tra le due realtà è stato prorogato fino al 31 dicembre 2038.



Mirella Maffei, direttrice generale di Gruppo Assimoco, ha commentato: "L'incremento della quota in BCC Assicurazioni rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita sviluppata insieme al Gruppo BCC Iccrea. Questa operazione consolida ulteriormente il presidio di Assimoco nel comparto bancassicurativo legato al credito cooperativo e rafforza le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo della collaborazione".



"Questo ulteriore accordo conferma la bontà del percorso intrapreso con il Gruppo Assimoco a beneficio dei clienti delle nostre 111 BCC, siano essi singoli individui, famiglie o PMI – ha aggiunto Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea –. Anche grazie a questa partnership le nostre BCC potranno rimanere il punto di riferimento per le comunità da loro servite, anche nelle loro esigenze assicurative per il comparto danni".

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