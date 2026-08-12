Intercos, nuovi acquisti di azioni proprie per oltre 1,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra 5 e l'11 agosto 2026, complessivamente 131.500 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 14,0196 euro per un controvalore pari a 1.843.580,88 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.



All'11 agosto il produttore di prodotti cosmetici detiene 2.712.877 azioni proprie pari al 2,8143% del capitale sociale.



In Borsa, la giornata del 12 agosto chiude piatta per Intercos , che riporta un esiguo -0,14%.













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