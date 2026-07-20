SYS-DAT, acquistate 33.490 azioni proprie

(Teleborsa) - SYS-DAT , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 22 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato dal 13 al 17 luglio 2026 inclusi, complessivamente 33.490 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 6,07 euro e per un controvalore pari a 203.434,78 euro.



A seguito degli acquisti sopra indicati, al 20 luglio SYS-DAT detiene 885.736 azioni proprie, corrispondenti al 2,8312% del capitale sociale.



Intanto, a Milano, la Ssocietà che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 6,04 euro.





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