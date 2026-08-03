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TXT e-solutions, acquistate azioni proprie per 57 mila euro

Azioni proprie, Finanza
TXT e-solutions, acquistate azioni proprie per 57 mila euro
(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che tra il 27 e il 31 luglio 2026 ha acquistato 1.230 azioni proprie per un controvalore pari a 57.299,70 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

Al 31 luglio, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 386.382 azioni proprie, pari al 2,9707% del capitale sociale.

Sul listino milanese, intanto, allunga il passo rispetto alla seduta precedente TXT e-solutions, portandosi a 47,2 euro.


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