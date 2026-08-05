Indel B, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie
(Teleborsa) - Indel B, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 30 luglio e il 5 agosto 2026, complessivamente 330 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 19,7227 euro, per un controvalore pari a 6.508,50 euro.
A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 617.651 azioni proprie.
Sul listino milanese, oggi, contenuto ribasso per Indel B, che archivia la sessione in flessione dell'1,27%.
```