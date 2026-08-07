BasicNet, acquistate azioni proprie per 71 mila euro

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 3 al 7 agosto 2026, ha acquistato 11.000 azioni proprie al prezzo medio di 6,484 euro, per un controvalore pari a 71.319,50 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.



A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 7.211.647 azioni pari al 13,355% del capitale sociale.



Nel frattempo, in Borsa, BasicNet si muove verso il basso e si posiziona a 6,59 euro, con una discesa dello 0,30%.









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