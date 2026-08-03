Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per oltre 151,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 31 luglio 2026, complessivamente 23.430.000 azioni proprie, pari a circa lo 0,13% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,4858 euro per azione e per un controvalore complessivo di 151.962.274,00 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento avviato il 6 luglio 2026.



Al 31 luglio 2026, dall'avvio del programma, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 124.845.730 azioni, pari a circa lo 0,71% del capitale sociale, per un controvalore totale di 789.398.663,33 euro.



In Borsa, oggi, controllato progresso per Intesa Sanpaolo , che chiude in salita dello 0,38%.











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