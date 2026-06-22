Buzzi, buyback per oltre 1,5 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 15 e il 19 giugno 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 33.104 azioni proprie, al prezzo medio di 47,2614 euro per un controvalore pari a 1.564.542,79 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 19 giugno la società attiva nel settore del cemento detiene 15.461.194 azioni ordinarie proprie pari all'8,027% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, scivola la società attiva nel settore del cemento, che si posiziona a 45,98 euro, con una discesa dell'1,84%.
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